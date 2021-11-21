Китай заявив про зниження дипломатичних відносин з Литвою: що сталось

Китай офіційно знизив рівень дипломатичного представництва з Литвою до рівня повіреного у справах. Таке рішення Пекін ухвалив у відповідь на відкриття цього тижня тайванського представництва у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCTV.

Як пояснили в МЗС КНР, це означає, що посли Китаю та Литви більше не працюватимуть у Вільнюсі та Пекіні, а дипломатичні місії очолять дипломати нижчого рангу.

"Китайському уряду довелося розірвати дипломатичні відносини між двома країнами, щоб захистити свій суверенітет та основні норми у міжнародних відносинах. Уряд Литви повинен понести всю повноту відповідальності, що випливає з цього", - йдеться у заяві міністерства.

У МЗС Китаю також додали, що дії Литви створили "поганий прецедент на міжнародному просторі".