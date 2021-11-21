Китай заявив про зниження дипломатичних відносин з Литвою: що сталось
Китай офіційно знизив рівень дипломатичного представництва з Литвою до рівня повіреного у справах. Таке рішення Пекін ухвалив у відповідь на відкриття цього тижня тайванського представництва у Вільнюсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCTV.
Як пояснили в МЗС КНР, це означає, що посли Китаю та Литви більше не працюватимуть у Вільнюсі та Пекіні, а дипломатичні місії очолять дипломати нижчого рангу.
"Китайському уряду довелося розірвати дипломатичні відносини між двома країнами, щоб захистити свій суверенітет та основні норми у міжнародних відносинах. Уряд Литви повинен понести всю повноту відповідальності, що випливає з цього", - йдеться у заяві міністерства.
У МЗС Китаю також додали, що дії Литви створили "поганий прецедент на міжнародному просторі".
Нагадаємо, нещодавно влада Китаю пригрозила прихильникам незалежності Тайваню довічною кримінальною відповідальністю. Вона має на увазі заборону на в'їзд на материк і на співпрацю з китайськими компаніями.
Додамо, в Китаї військові провели патрулювання бойової готовності у напрямку Тайванської протоки. Причиною тому став візит американської делегації до Тайваню на воєнному літаку.