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У Раді вважають питання СБУ ключовим для прийняття закону про Бюро економбезпеки

Київ, Четвер 28 січня 2021 08:37
У Раді вважають питання СБУ ключовим для прийняття закону про Бюро економбезпеки
Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Сьогодні, 28 січня, парламент планує розглянути в другому читанні законопроект про створення Бюро економічної безпеки. Глава правоохоронного комітету Верховної ради Денис Монстирський вважає правку про передачі БЕБ повноважень від Служби безпеки України щодо розслідування економічних злочинів ключовою у прийнятті законопроекту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати".

"Частина депутатів готові голосувати за законопроект тільки з цією правкою. Якщо її ставлять на підтвердження і провалюють, то інша частина депутатів, яка готова була голосувати за закон, вже не голосує. Наскільки я розумію, ні в однієї, ні в іншої частини депутатів зараз немає 226 голосів, щоб прийняти закон", - сказав Монастирський.

Нардеп упевнений, що мова в законі повинна йти не тільки про позбавлення СБУ "економічних функцій", але і взагалі права залучати оперативників Служби безпеки до силових операцій у кримінальних провадженнях, непідслідних цьому відомству. Враховуючи це, Монастирський не впевнений, що 28 січня закон про БЕБ буде прийнятий.

Відзначимо, законопроект про реформу СБУ також стоїть у порядку денному на сьогодні. Протягом 2020 року парламент провалив голосування в першому читанні за цей проект. Всі спори найчастіше упиралися в питання збереження "економічної складової" в діяльності спецслужби.

Нагадаємо, на початку вересня парламент зробив крок до створення Бюро економічної безпеки, яке повинне замінити податкову міліцію.

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