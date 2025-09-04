По данным издания, около 30 лидеров сегодня проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно будущих гарантий безопасности для Киева в случае заключения перемирия с Россией. Они надеются, что сделали достаточно, чтобы убедить Соединенные Штаты поддержать их усилия.

Саммит "коалиции желающих", который пройдет как лично, так и виртуально, объединит лидеров преимущественно из Европы, а также Турции, Австралии и Канады.

Страны месяцами вели переговоры на разных уровнях, чтобы определить свой военный вклад в Украину и помочь сдержать Россию от повторного нападения на нее после окончательного перемирия.

Однако эти усилия недавно зашли в тупик, поскольку правительства заявили, что любая военная роль Европы потребует собственных гарантий безопасности США в качестве меры предосторожности.

Между тем президент Дональд Трамп не взял на себя никаких четких обязательств по их предоставлению.

Между тем вчера, президент Франции Эммануэль Макрон заявил вместе с Зеленским в Париже, что лидеры коалиции в четверг одобрят планы по гарантиям безопасности, которые обеспечат их военные.

Стоит заметить, что двое анонимных европейских чиновников заявили, что детальные "технические" планы уже завершены, не вдаваясь в подробности, что это на самом деле означает.

Анонимные чиновники заявили, что целью будет послать политический сигнал Трампу, ведь подчеркнет отсутствие прогресса в направлении прямых мирных переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и Зеленским со времен саммита Трамп-Путин в августе и побудит Трампа усилить давление на Москву сейчас.

Согласно концептуальной записке, направленной участникам, с которой ознакомилось агентство Reuters, командующие армий Великобритании и Франции, которые на прошлой неделе провели детальные встречи со своими коллегами из коалиции, должны были провести брифинг для лидеров в четверг.