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Остин посетит Германию для участия в "Рамштайне-15", - Пентагон

Пятница 15 сентября 2023 01:59
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Остин посетит Германию для участия в "Рамштайне-15", - Пентагон Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в понедельник посетят Германию для проведения заседания Контактной группы в формате "Рамштайн".

Об этом заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

"Это будет 15-е заседание после того, как министр Остин сформировал международную группу. Министр и глава комитета (Милли – ред.) присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным представителям из почти 50 стран", - заявила заместитель спикера Пентагона.

Встреча "Рамштайн-15"

Напомним, очередная встреча в формате "Рамштайн" пройдет 19 сентября. На ней Украину впервые представит новый министр обороны Рустем Умеров.

По мнению экспертов, одной из ключевых тем новой встречи Контактной группы по обороне Украины станут неотложные потребности нашей страны.

Аналитики сходятся во мнении, что неотложной потребностью для ВСУ сейчас является артиллерия, поскольку Россия с вероятной помощью Северной Кореи может вернуться к тактике "огневого вала". Также в преддверии отопительного сезона Украине нужно большое количество систем ПВО.

Более детально об очередном "Рамштайне" можете узнать в материале РБК-Украина.

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