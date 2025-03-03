Союзники Украины не могут согласиться на слабую мирную сделку, - Стармер

Страны-союзники Украины не могут позволить заключить слабую сделку по завершению войны, как в случае с "Минскими соглашениями".

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Стармер заверил, что он готов развернуть контингент и авиацию, чтобы обеспечить мир между Украиной и Россией. При этом он обратил внимание на провал предыдущих соглашений о прекращении огня.

Премьер напомнил, что война в Украине началась не три года назад, а вторжение в 2022 году было "всего лишь последней и самой жестокой эскалацией".

По его словам, решение российского диктатора Владимира Путина о вторжении в 2022 году продемонстрировало "калибр его слов".