Союзники України не можуть погодитися на слабку мирну угоду, - Стармер
Країни-союзники України не можуть дозволити укласти слабку угоду щодо завершення війни, як у випадку з "Мінськими угодами".
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Стармер запевнив, що він готовий розгорнути контингент і авіацію, щоб забезпечити мир між Україною і Росією. При цьому він звернув увагу на провал попередніх угод про припинення вогню.
Прем'єр нагадав, що війна в Україні почалася не три роки тому, а вторгнення у 2022 році було "всього лише останньою і найжорстокішою ескалацією".
За його словами, рішення російського диктатора Володимира Путіна про вторгнення у 2022 році продемонструвало "калібр його слів".
Відправлення британського контингенту в Україну
Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер уже кілька разів заявляв про те, що він готовий відправити в Україну британських солдатів, щоб вони забезпечували мир в Україні. Такий сценарій можливий у разі мирної угоди між Україною і Росією.
При цьому Стармер заявив про створення коаліції країн, які будуть готові забезпечити мир в Україні. Зокрема, йдеться про держави, які готові відправити своїх військових.
Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб партнери надали гарантії безпеки до перемир'я з Росією. Глава держави неодноразово наголошував, що Росія порушувала режим припинення вогню і до неї немає довіри.
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