Patriot для Украины: сколько их в мире и почему могут возникнуть проблемы
Германия вызвалась найти батареи Patriot для Украины по всему миру. Где и сколько таких ПВО и почему могут возникнуть проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
"Задача получить дополнительные Patriot точно не будет легкой, но это не значит, что не может быть решена", - констатируют журналисты.
Так, количество Patriot достаточно сложно для подсчета. Например, Military Balance ведет обсчет этих ЗРК в пусковых, но в разделах организационных структур как раз указывает количество батарей. Также количество ЗРК, которые находятся не в боеспособном состоянии, не учтено, но все равно упирается в возможности США их восстановить. К тому же Patriot - гибкая структура, поэтому бывают систематические случаи, когда ее изменяют в зависимости от потребностей и возможностей заказчика.
США
В США в строю 60 батарей Patriot, но это количество вряд ли можно назвать избыточным.
"В батарею Patriot входит только один fire unit (до 8 пусковых, одна РЛС, один командный пункт, машины связи и обеспечения, - ред), который ближе к понятию зенитного ракетного комплекса. То есть учитывая территорию страны и количество иностранных баз, то для американской армии 60 таких ЗРК не об избыточности", - говорится в статье.
НАТО
Издание также подсчитало количество этих ПВО в странах, входящих в европейский сегмент Альянса.
- Германия - около 10 батарей Patriot PAC-3;
- Нидерланды - менее 3 батарей Patriot PAC-3;
- Швеция - в стадии получения до 4, до 2 батарей Patriot PAC-3;
- Румыния - в стадии получения до 7, сейчас до 4 батарей Patriot PAC-3;
- Польша - 2 батареи Patriot, планы до 12 PAC-3;
- Греция - 6 батарей Patriot PAC-2;
- Испания - 3 батареи Patriot PAC-2.
Азия
Есть ПВО Patriot и в странах Азии. Но, как отмечают журналисты, "вряд ли среди этих стран возможно будет найти донора этих ЗРК, потому что все три страны сейчас не в том состоянии, чтобы разоружаться".
- Япония - 24 батарей Patriot PAC-3;
- Южная - Корея 8 батарей Patriot PAC-3;
- Тайвань - 7 батарей Patriot PAC-3.
"Более того, они не поставляют вооружение в Украину на прямую, а Япония вообще только начинает снимать самостоятельно на себя наложенные ограничения по экспорту вооружения", - напоминают в статье.
Ближний Восток
Здесь статистика по этим ПВО, учитывая значительно меньшую открытость стран, выглядит следующим образом:
- Кувейт - 7-8 батарей (возможно еще 6 у PAC-2);
- Катар - 4-6 батарей Patriot PAC-3;
- Саудовская Аравия - 18-25 батарей (итого PAC-2 и PAC-3);
- ОАЭ - 6-9 батарей Patriot PAC-3, еще 2 батареи PAC-2;
- Израиль - 4 батареи Patriot PAC-2.
Patriot для Украины
Как сообщалось, Германия, как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующая в рамках "Рамштайна", инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их в Украину.
Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально бы повлияла на ситуацию в войне с Россией. Кроме того, реагируя на обстрел Харькова 27 марта Зеленский задался вопросом, почему ПВО Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.
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