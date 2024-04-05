Patriot для Украины: сколько их в мире и почему могут возникнуть проблемы

Германия вызвалась найти батареи Patriot для Украины по всему миру. Где и сколько таких ПВО и почему могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

"Задача получить дополнительные Patriot точно не будет легкой, но это не значит, что не может быть решена", - констатируют журналисты.

Так, количество Patriot достаточно сложно для подсчета. Например, Military Balance ведет обсчет этих ЗРК в пусковых, но в разделах организационных структур как раз указывает количество батарей. Также количество ЗРК, которые находятся не в боеспособном состоянии, не учтено, но все равно упирается в возможности США их восстановить. К тому же Patriot - гибкая структура, поэтому бывают систематические случаи, когда ее изменяют в зависимости от потребностей и возможностей заказчика.

США

В США в строю 60 батарей Patriot, но это количество вряд ли можно назвать избыточным.

"В батарею Patriot входит только один fire unit (до 8 пусковых, одна РЛС, один командный пункт, машины связи и обеспечения, - ред), который ближе к понятию зенитного ракетного комплекса. То есть учитывая территорию страны и количество иностранных баз, то для американской армии 60 таких ЗРК не об избыточности", - говорится в статье.

НАТО

Издание также подсчитало количество этих ПВО в странах, входящих в европейский сегмент Альянса.

Германия - около 10 батарей Patriot PAC-3;

Нидерланды - менее 3 батарей Patriot PAC-3;

Швеция - в стадии получения до 4, до 2 батарей Patriot PAC-3;

Румыния - в стадии получения до 7, сейчас до 4 батарей Patriot PAC-3;

Польша - 2 батареи Patriot, планы до 12 PAC-3;

Греция - 6 батарей Patriot PAC-2;

Испания - 3 батареи Patriot PAC-2.

Азия

Есть ПВО Patriot и в странах Азии. Но, как отмечают журналисты, "вряд ли среди этих стран возможно будет найти донора этих ЗРК, потому что все три страны сейчас не в том состоянии, чтобы разоружаться".

Япония - 24 батарей Patriot PAC-3;

Южная - Корея 8 батарей Patriot PAC-3;

Тайвань - 7 батарей Patriot PAC-3.

"Более того, они не поставляют вооружение в Украину на прямую, а Япония вообще только начинает снимать самостоятельно на себя наложенные ограничения по экспорту вооружения", - напоминают в статье.

Ближний Восток

Здесь статистика по этим ПВО, учитывая значительно меньшую открытость стран, выглядит следующим образом: