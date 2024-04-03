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Союзники России призывают ЕС не использовать замороженные активы Кремля, - Politico

Среда 03 апреля 2024 11:30
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Союзники России призывают ЕС не использовать замороженные активы Кремля, - Politico Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны, симпатизирующие России, требуют от Евросоюза отказаться от любых мыслей о конфискации государственных активов Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке убеждают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Великобритании, чтобы конфисковать более 200 млрд евро российских государственных активов, которые были иммобилизованы после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Эти страны очень скептически относятся к этой идее. Их беспокоит то, что это создаст прецедент. Другими словами, эти страны будут опасаться, что они могут стать следующими, кто проиграет", - сказал один из чиновников, получивший анонимность из-за деликатности переговоров.

Опасаясь прецедента, союзники России могут действовать в интересах диктатора Владимира Путина, не желая, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя.

"Я допускаю, что россияне могли попросить своих друзей устроить эту шумиху", - сказал один высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.

Если это так, то лоббирование этих стран будет происходить по схеме, схожей с той, что наблюдалась после начала войны в Украине, когда правительства, не всегда выступавшие в поддержку России, тем не менее выполняли некоторые поручения Москвы.

Например, Турция, Китай и ОАЭ позволили России избежать некоторых западных санкций, введенных после начала полномасштабного вторжения, что дало толчок ее экономике и позволило ей финансировать свою военную машину.

На протяжении всего конфликта страны Персидского залива выступали в роли посредников, способствуя обмену пленными между Россией и Украиной и заключая сделки, позволяющие экспортировать зерно из разрушенной войной страны. Аргумент этих стран заключается в том, что арест российских активов может затянуть войну и заставить их выбрать сторону против желания.

Конфискация активов РФ

Лидеры стран ЕС во время первого дня саммита 21 марта обсуждали вопрос о направлении прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

По итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС открыли путь к использованию части доходов от замороженных российских активов для финансирования военной техники для Украины.

Тем временем в Брюсселе обнаружили еще 5 млрд евро прибыли от российских активов.

Ряд стран, в частности Польша, Эстония и Латвия, выступили за то, чтобы замороженные активы РФ использовать не только для восстановления Украины, но и ее обороны.

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