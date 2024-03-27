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В Латвии считают, что часть замороженных средств РФ следует использовать на оружие для Украины

Латвия, Среда 27 марта 2024 19:11
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В Латвии считают, что часть замороженных средств РФ следует использовать на оружие для Украины Фото: министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Замороженные российские активы следует использовать не только для восстановления, но и для закупки вооружения для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wnp.pl.

Кариньш отметил, что ЕС нацелен на использование доходов от замороженных активов России в помощь Украине. Речь идет о нескольких миллиардах евро.

По его словам, нужно иметь возможность использовать российские средства не только для обновления Украины, но и для закупки вооружения.

"На мой взгляд, надо смотреть на это шире - не только на доходы от активов, но и на сами активы и государственные активы, которые находятся в разных европейских банках. Это сотни миллиардов. Мы должны иметь возможность использовать эти средства не только для восстановления Украины, но также на вооружение", - отметил латвийский министр.

Конфискация активов РФ

Напомним, лидеры стран ЕС в первый день саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

По итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС открыли путь к использованию части доходов от замороженных российских активов для финансирования военной техники для Украины.

"Мы можем рассчитывать на сбор около 3 млрд евро в 2024 году и аналогичные суммы в последующие годы", - сказала Фон дер Ляен.

Тем временем в Брюсселе обнаружили еще 5 млрд евро прибыли от российских активов.

Ряд стран, в частности Польша и Эстония, выступили за то, чтобы замороженные активы РФ использовать не только на восстановление Украины, но и ее оборону.

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