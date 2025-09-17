Европа закроется от России "стеной дронов" по украинской технологии, - FT

Евросоюз ускоряет создание "стены дронов" на восточной границе. Украина поделилась технологиями, которые уже доказали эффективность против российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как отмечет издание, поводом стали новые инциденты с нарушением воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками.

Недавние события в Польше и Румынии показали, что Альянсу приходится использовать дорогостоящее вооружение против дешевых дронов, что создает уязвимость, которой Москва может воспользоваться.

Чтобы закрыть этот пробел, Брюссель предложил странам ЕС использовать совместное финансирование и закупать проверенные системы.

План фон дер Ляйен

После атаки, когда в Польшу залетели около 19 дронов, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна "построить стену дронов". По ее словам, это будет "общеевропейская способность, разработанная и внедренная вместе, которая сможет реагировать в реальном времени".

Она также объявила о создании "альянса дронов" с Киевом. На это выделено 6 млрд евро для превращения украинских наработок в военные преимущества и совместное производство.

Усиление восточного фланга

Польша, страны Балтии и Финляндия уже заявили о планах укрепить границы. Однако европейские чиновники подчеркивают, что это будет эффективно только при едином подходе и интеграции технологий.

"Оборона Европы слишком фрагментирована. В этой сфере нужно больше координации", - отметил представитель ЕС. По его словам, Россия использует слабые места, если страны будут действовать несогласованно.

Финансирование и новые миссии

На оборону восточного фланга страны НАТО получат почти 100 млрд евро из общих кредитов ЕС на 150 млрд. Эти средства помогут финансировать проект "стены дронов", заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

Тем временем НАТО запустило миссию "Eastern Sentry". Она включает истребители, корабли и разведывательные системы, размещенные от Финляндии до Болгарии.

Украинский опыт

Европа активно использует опыт Украины в противодействии беспилотникам. Киев с начала полномасштабного вторжения разработал более дешевые методы борьбы с дронами-камикадзе.

Украинские IT-компании создали систему акустических сенсоров, определяющих Shahed по звуку. Информация передается мобильным группам с зенитными орудиями и пулеметами, что намного дешевле использования ракет.

Президент Владимир Зеленский предложил Польше обучение специалистов по борьбе с дронами. В Варшаве подтвердили, что ведутся переговоры о расширении сотрудничества в этой сфере.

Балтийский и финский пример

Литва уже перенимает практику Украины и формирует мобильные группы для борьбы с дронами. Латвия также внедряет акустическую систему, а Румыния изучает, как адаптировать украинский опыт.

"Использование дорогого вооружения против дешевых дронов слишком затратно. Мы ищем более умные решения", - заявил замминистра обороны Литвы Каролис Алекса.

В Финляндии подчеркивают, что дроновая война изменила характер современных конфликтов. "Необходимо развивать новые методы борьбы с беспилотниками. Часть решений уже существует, но нужны новые технологии", - отметил генерал Маркку Виитасаари.