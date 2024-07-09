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Союзники НАТО не выражали обеспокоенности кандидатурой Байдена, - Белый дом

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Союзники Соединенных Штатов Америки по НАТО не выражали беспокойства относительно кандидатуры президента Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (США) Джона Кирби, которого цитирует CNN.

Кирби отверг идею о том, что Байдену придется уверять союзников Штатов в своей пригодности к исполнению обязанностей накануне саммита НАТО. Он добавил, что администрация "не видит никаких признаков этого от наших союзников".

"Совсем наоборот. Разговоры, которые мы проводим с ними заранее, свидетельствуют о том, что они в восторге от этого саммита", - заявил спикер Совета национальной безопасности США. 

По словам Кирби, Штатам ничего неизвестно о разговорах между союзниками, которые бы выражали беспокойство относительно самочувствия Байдена.     

Выборы в США

В этом году в Штатах пройдут выборы президента. Основными кандидатами на кресло главы Белого дома являются нынешний президент Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

В прошлом месяце оба кандидата на пост президента приняли участие в дебатах, которые оказались для Байдена провальными. Последний признал, что плохо выступил, однако отметил, что не планирует сниматься с выборов.

В частности, в телеинтервью ABC, которое он дал уже после дебатов, президент отказался от независимого медицинского обследования, которое подтвердило бы, что он готов отбыть еще один срок в должности.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден