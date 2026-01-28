Союзник Путина обратился к США с заявкой на выкуп активов "Лукойла"

"Лукойл" владеет 13% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения Карачаганак - его запасы сейчас оцениваются в почти 2 млрд баррелей.

Кроме того, российская компания владеет 5% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз, запасы которого составляют более 10 млрд баррелей. Кроме того, "Лукойлу" принадлежит доля в Каспийском трубопроводном консорциуме, который транспортирует нефть Казахстана в порт Новороссийск для экспорта.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал, что его страна направила письмо в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). Согласно американским санкциям, именно оно должно одобрить транзакцию.

Кроме того, он отметил, что Казахстан имеет преимущественное право на выкуп расположенных в стране активов "Лукойла".