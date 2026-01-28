Союзник Путина обратился к США с заявкой на выкуп активов "Лукойла"

Казахстан направил официальную заявку в США на приобретение доли российского гиганта "Лукойл" в энергетических проектах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Лукойл" владеет 13% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения Карачаганак - его запасы сейчас оцениваются в почти 2 млрд баррелей.
Кроме того, российская компания владеет 5% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз, запасы которого составляют более 10 млрд баррелей. Кроме того, "Лукойлу" принадлежит доля в Каспийском трубопроводном консорциуме, который транспортирует нефть Казахстана в порт Новороссийск для экспорта.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал, что его страна направила письмо в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). Согласно американским санкциям, именно оно должно одобрить транзакцию.
Кроме того, он отметил, что Казахстан имеет преимущественное право на выкуп расположенных в стране активов "Лукойла".
Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены для усиления давления на Кремль и принуждения российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры с Украиной.
На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
Отметим, саудовская компания Midad Energy стала главным претендентом на покупку зарубежных активов "Лукойла".
Кроме того, американская нефтяная компания Chevron и частная инвестиционная фирма Quantum Capital Group, основанная техасским нефтяным магнатом Уилом ВанЛо, подали совместную заявку на покупку зарубежных активов российского "Лукойла".