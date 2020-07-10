Зовсім інший світ: Данілов пояснив, чому не працюють мінські угоди

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що мінські домовленості не працюють так, як би хотілося. З моменту їх підписання відбулося багато змін.

Про це секретар РНБО сказав в ефірі ток-шок "Право на владу".

"З того періоду часу, коли вони підписувалися, і зараз - це вже зовсім інша ситуація. Дуже багато змін за цей час відбулося. Більш того, там підписи тих людей, які були під мінськими угодами, на той час і те, що є сьогодні, це зовсім інший світ, зовсім інші процеси відбуваються", - сказав Данілов.

Він також зазначив, що не розуміє, на яких підставах Росія вважає, що Україна повинна змінювати Конституцію.

"Я не розумію, яким чином і на підставі чого Росія вважає, що ми повинні змінювати Конституцію. Ми ж не ліземо Росії говорити: "Змінюйте свою Конституцію". І чому ми маємо під тиском змінювати свою Конституцію?!", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що мінські угоди більше не відображають реалії на Донбасі і закликав Захід підтримати їх перегляд.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головною перешкодою для вирішення конфлікту на Донбасі є відсутність прямого діалогу з Росією.

Також РБК-Україна писало, що у Росії заявили, що надія на мирне рішення конфлікту на Донбасі стрімко розсіюються.