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Кулеба назвав головну перешкоду для врегулювання на Донбасі

Київ, Четвер 09 липня 2020 13:34
Кулеба назвав головну перешкоду для врегулювання на Донбасі
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Росія наполягає на переговорах з "ЛДНР"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає за необхідне почати прямий діалог з Російською Федерацією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Це допомогло б досягти прогресу з багатьох питань.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Як зазначив міністр, Росія відмовляється від прямого діалогу, наполягаючи на переговорах з так званим "ЛДНР".

"Є одне питання, який блокує всі. Якщо його вирішити, можна рухатися вперед. Це питання - прямий діалог. Росія наполягає, що ми повинні вести переговори виключно з так званими "ДНР" і "ЛНР", а ми наполягаємо, що маємо вести прямий діалог з Російською Федерацією і шукати рішення з ними. Вдалося б досягти прориву у багатьох питаннях, якщо б змогли вирішити цю проблему. Поки рішення немає", - сказав Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами Кулеби, Україна веде війну з Росією для досягнення миру на Донбасі.

При цьому заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Козак повідомив, що надія на мирне рішення конфлікту на Донбасі стрімко розсіюються.

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Новини України Російська ФедераціяДонбасДмитро Кулеба
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