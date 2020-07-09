Кулеба назвав головну перешкоду для врегулювання на Донбасі

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Росія наполягає на переговорах з "ЛДНР"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає за необхідне почати прямий діалог з Російською Федерацією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Це допомогло б досягти прогресу з багатьох питань.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Як зазначив міністр, Росія відмовляється від прямого діалогу, наполягаючи на переговорах з так званим "ЛДНР".

"Є одне питання, який блокує всі. Якщо його вирішити, можна рухатися вперед. Це питання - прямий діалог. Росія наполягає, що ми повинні вести переговори виключно з так званими "ДНР" і "ЛНР", а ми наполягаємо, що маємо вести прямий діалог з Російською Федерацією і шукати рішення з ними. Вдалося б досягти прориву у багатьох питаннях, якщо б змогли вирішити цю проблему. Поки рішення немає", - сказав Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами Кулеби, Україна веде війну з Росією для досягнення миру на Донбасі.

При цьому заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Козак повідомив, що надія на мирне рішення конфлікту на Донбасі стрімко розсіюються.