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Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод

Київ, Четвер 09 липня 2020 17:09
Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex.reznikoff)
Автор: Игорь Литвиненко

Мінські угоди більше не відображають реалії на Донбасі

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод. За його словами, зараз угоди не відображають реалії на Донбасі.

Відповідне заяву Він зробив у своєму блозі на сайті Atlantic Council.

Він зазначив, що про необхідність нових підходів до врегулювання ситуації на Донбасі свідчить п'ятирічний глухий кут у мирних переговорах між Україною і Росією.

"З ряду причин умови мінських угод більше не відображають реалій на сході України. Це найбільш очевидно в зв'язку з лінією дотику, яка була ретельно зафіксована в офіційних мінських угодах. Лінія фронту, визначена на початку 2015 року, з тих пір застаріла у результаті подальшої російської окупації ще 1800 квадратних миль української землі", - говорить Резніков.

Також, за словами віце-прем'єра, західним лідерам необхідно переглянути роль та функції міжнародних інститутів, що беруть участь у мирних переговорах з Донбасу.

"Наприклад, ОБСЄ ніколи не розміщувала миротворців у великих масштабах для нейтралізації конфлікту. Тепер, можливо, прийшов час для такого кроку", - вважає Резніков.

Крім цього він заявив, що в разі, якщо звичайні коаліції не працюють, Україні варто подумати про створення нових і залученні нових союзників.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головною перешкодою для вирішення конфлікту на Донбасі є відсутність прямого діалогу з Росією.

Також РБК-Україна писало, що у Росії заявили, що надія на мирне рішення конфлікту на Донбасі стрімко розсіюються.

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Новини України Донбасмінські угодиАлексей Резников
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