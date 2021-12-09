ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Радниця Джонсона звільнилася після публікації відео про вечірку в розпал суворого локдауна

Новость на русском →
Великобританія, Четвер 09 грудня 2021 02:13
Радниця Джонсона звільнилася після публікації відео про вечірку в розпал суворого локдауна Фото: Аллегра Страттон пішла з посади радниці прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона (twitter.com/piersmorgan)
Автор: Анна Полисученко

Аллегра Страттон пішла з посади радниці прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Причиною став опублікований відеозапис, на якому тоді ще прес-секретар прем'єра жартує про минулорічну різдвяну вечірку в стінах канцелярії Джонсона в розпал другої хвилі пандемії і суворого локдауну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews.

"Мої слова створили враження про легковажне ставлення до правил, яких жителі країни тоді щосили прагнули дотримуватися. Я абсолютно цього не хотіла і буду шкодувати про сказане до кінця своїх днів. Я приношу свої глибокі вибачення всім вам, хто сидів вдома. Робота в уряді - величезний привілей. Я намагалася чинити правильно, вести себе ввічливо і порядно і відповідно до високих стандартів, яких ви справедливо очікуєте від співробітників Даунінг-стріт, 10", - заявила Страттон.

Борис Джонсон був змушений також вибачитися за скандальне відео і пообіцяв провести перевірку у зв'язку з інцидентом.

При цьому прем'єр запевнив, що, за його інформацією, вечірки, на якій порушувалися б обмеження, на Даунінг-стріт не було.

"Я прошу вибачення за створене враження, ніби співробітники Даунінг-стріт ставляться до цього менш ніж серйозно, мені самому противно і я в люті, але я повторюю те, що вже говорив: мене неодноразово запевняли, що правила не порушувалися...",- повідомив Джонсон.

За даними Daily Mirror, у вечірці взяли участь десятки співробітників канцелярії Джонсона в той час, коли жителям Лондона, які не живуть разом, було заборонено зустрічатися в закритих приміщеннях.

Запис викликав обурення як простих британців, так і членів парламенту, включаючи депутатів правлячої Консервативної партії. Скандал підлив масла у вогонь звинувачень у тому, що урядові чиновники нехтують антиковідними правилами, які самі ж нав'язували всім іншим.

Нагадаємо, що раніше ми писали про масовий режим і COVID-перепустки: в Англії вводять "план Б", щоб стримати новий штам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Джонсон Великобританія
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України