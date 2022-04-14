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НБУ бачить ризики у довготривалій фіксації курсу гривні до долара

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Україна, Четвер 14 квітня 2022 15:54
НБУ бачить ризики у довготривалій фіксації курсу гривні до долара Фото: НБУ бачить ризики фіксації курсу гривні до долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фіксація обмінного курсу та збереження адміністративних обмежень на валютні операції залишатимуться важливою передумовою для підтримки макроекономічної стабільності в Україні. Водночас у довготривалій перспективі такі заходи зумовлюють накопичення макроекономічних дисбалансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Зважаючи на це, Національний банк прагнутиме до якнайшвидшого повернення до режиму інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом у міру відновлення спроможності валютного ринку до самозбалансування", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Крім того, був заборонений продаж валюти населенню, а бізнес може купувати валюту для військових цілей або для покупки товарів критичного імпорту.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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