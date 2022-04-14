НБУ бачить ризики у довготривалій фіксації курсу гривні до долара

Фіксація обмінного курсу та збереження адміністративних обмежень на валютні операції залишатимуться важливою передумовою для підтримки макроекономічної стабільності в Україні. Водночас у довготривалій перспективі такі заходи зумовлюють накопичення макроекономічних дисбалансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Зважаючи на це, Національний банк прагнутиме до якнайшвидшого повернення до режиму інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом у міру відновлення спроможності валютного ринку до самозбалансування", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Крім того, був заборонений продаж валюти населенню, а бізнес може купувати валюту для військових цілей або для покупки товарів критичного імпорту.