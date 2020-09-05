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Радник Трампа: Китай найактивніше бажає втручатися у вибори в США

Автор: Максим Зайченко

Китай взяв на себе саму активну роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори. Країна має найбільшу програму впливу на внутрішню політику США.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен, передає агентство Reuters.

"Ми знаємо, що китайці взяли на себе найактивнішу роль", - сказав О'Брайен.

Він додав, що у Китаю “була наймасштабніша програма політичного впливу на Сполучені Штати", за якою послідував Іран, а потім Росія.

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Радник американського президента Дональда Трампа не повідомив ніяких інших подробиць.

Нагадаємо, раніше ФБР назвало три способи іноземного втручання у вибори в США.

Зазначимо, згідно з даними Департаменту національної безпеки, РФ має намір поставити під сумнів результати голосування за президента США поштою.

Крім цього, раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та голова спецкомітету з розвідки Палати Адам Шифф заявили, що тільки Росія активно "втручається" в американські президентські вибори.

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