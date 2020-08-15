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У Раді Європи заявили про готовність підтримати білоруські реформи

ЄС, Субота 15 серпня 2020 05:42
У Раді Європи заявили про готовність підтримати білоруські реформи
Фото: засідання Ради Європи (coe.int)
Автор: Артур Родивилов

Генсек організації закликала владу гарантувати свободу зборів

Рада Європи та її спеціалізовані органи готові співпрацювати з Білоруссю в проведенні необхідних реформ. Країни ЄС вже працювали в деяких галузях з Мінськом.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, передає прес-служба РЄ.

Вона зазначила, що ситуація в Білорусі викликає тривогу. Хоча республіка не є членом Ради Європи, дві сторони співпрацювали в декількох сферах, і Білорусь є учасницею низки конвенцій РЄ.

"Рада Європи та її експертні органи готові співпрацювати з Білоруссю для підтримки необхідного процесу реформ", - заявила вона.

Генсек організації закликала білоруську владу гарантувати свободу зборів і свободу вираження поглядів і утримуватися від затримання мирних демонстрантів, а також від будь-якого жорстокого поводження з протестувальниками.

За її словами, потрібно повністю взаємодіяти з громадянським суспільством, і потрібно починати робити це без зволікань.

Нагадаємо, ЄС погодив введення санкцій у зв'язку з використанням сили під час протестів і фальсифікацій на виборах.

Рада міністрів вважає, що вибори в республіці були сфальсифіковані і не визнає їхніх підсумків в тому вигляді, в якому їх представив ЦВК.

Раніше повідомлялося, що ЄС запропонує Мінську своє сприяння діалогу з опозицією для врегулювання політичної кризи, яка склалася в республіці після виборів президента.

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