7 карточек Крок до цензури?: навіщо депутатам блокувати інтернет-сайти

1 Що передбачає законопроект №6688? Законопроект №6688 про протидію загрозам національній безпеці в інформаційній сфері пропонує тимчасове блокування сайтів без рішення суду на термін до 48 годин. Воно можливе тільки в кримінальних провадженнях, які розглядаються за спеціальною процедурою. Автори законопроекту – Іван Винник (БПП), Тетяна Чорновол і Дмитро Тимчук (обидва - "Народний фронт").

2 Хто зможе прийняти рішення про блокування сайту? Рішення про блокування сайту без рішення суду може прийняти прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. Також рішення про блокування ресурсу може прийняти слідчий суддя під час досудового розслідування за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором або за клопотанням прокурора. В ході судового провадження суд за клопотанням прокурора також може тимчасово обмежити доступ до сайту. Блокування онлайн-ресурсу буде можливе і за рішенням Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій проти даного сайту.

3 Які сайти зможуть заблокувати? У законопроекті прямо не зазначено, якого роду онлайн-ресурси можуть бути заблоковані, як і немає в документі згадки терміна "ЗМІ". Відсутність чіткого визначення того, які сайти можуть бути заблоковані, передбачає, що обмежити доступ можна буде до будь-якого інтернет-сайту, в якому слідство побачить загрозу кібертероризму.

4 Як буде відбуватися блокування? Екстрене блокування інтернет-сайтів буде можливим лише в рамках кримінального провадження за спеціальною процедурою. Після закінчення терміну 48 годин суд може продовжити обмеження або розблокувати ресурс. Рішення про заборону суд передає на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Якщо НКРЗІ згодна з необхідністю блокування сайту, провайдери під контролем комісії, СБУ і Державної служби спецзв'язку і захисту інформації зобов'язані заборонити доступ до сайту. Порядок блокування після прийняття закону повинен бути прописаний Кабміном. В обов'язки НКРЗІ також увійде створення єдиного реєстру ресурсів, які підлягають блокуванню. У свою чергу, провайдери і телеком-оператори повинні будуть за свій рахунок встановити спеціальне обладнання для блокування інтернет-ресурсів. У разі, якщо вони не заблокують доступ до сайту, на який введено обмеження, провайдерам загрожує штраф у розмірі 1% від доходу за попередній рік, та 5% - за повторне порушення.

5 Що кажуть автори законопроекту? Іван Винник переконаний, що цей законопроект забезпечить органи досудового розслідування дієвими механізмами для максимально швидкого припинення кібератак, а також для боротьби з інформаційним тероризмом. Він також упевнений, що законопроект не несе загрози для ЗМІ, а спрямований проти "пропагандистів". Вінник також сказав, що в ході підготовки документа до винесення у сесійну залу Ради можливе внесення поправок до тексту законопроекту для виправлення "невдалих формулювань". Він впевнений, що до другого читання в законопроект будуть внесені зміни.

6 Що говорять противники законопроекту? Проти законопроекту виступили "Інтерньюз-Україна", "Детектор медіа", "Інститут масової інформації", "Інформаційна безпека", Національна спілка журналістів України. Авторів законопроекту дорікають у наслідуванні методів Росії, згортання прав і свобод громадян та переслідування політичних опонентів безвідносно до захисту безпеки країни. В Інтернет асоціації України заявили, що законопроект пропонує ввести інтернет-цензуру в позасудовому порядку. Голова асоціації Олександр Федієнко також прогнозує, що прийняття законопроекту призведе до подорожчання послуг інтернет-доступу і монополізації інтернет-ринку. За оцінкою експертів, загальна вартість технічних засобів, які повинні будуть закупити інтернет-провайдери для забезпечення виконання закону, складе близько 1,5 млрд доларів. Перший заступник голови комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова (БПП) виступила проти законопроекту і назвала його "поверненням навіть не до Януковича, а до самого Сталіна". Вона заявила, що "наданням впливу на органи державної влади" можна позиціонувати будь-який громадський контроль або звичайний пікет. І це в разі прийняття закону, буде вважатися тероризмом.

7 Яка думка правозахисників? У Харківській правозахисній групі і Гельсінській спілці з прав людини вважають, що законопроект порушує свободу вираження поглядів. "Запропоновані положення законопроекту підривають саму суть свободи вираження поглядів, що заперечують її як таку", - сказано в спільній заяві організацій. На думку правозахисників, під визначення технотерроризма можуть потрапити будь-які дискусії в інтернеті. На думку правозахисників, законопроект фактично ініціює введення державної цензури в інтернеті.

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