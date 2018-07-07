В ОБСЄ закликали змінити закон про блокування сайтів в Україні

В ОБСЄ закликали українських законодавців переглянути текст законопроекту

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стурбовані щодо законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", тому що це може "поставити під загрозу вільний доступ до інформації в Інтернеті". Про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір, передає прес-служба організації.

У своїй заяві Дезір закликав українських законодавців "серйозно переглянути текст законопроекту та збалансувати проблеми безпеки з правом громадян на вільне вираження і вільні ЗМІ".

Представник ОБСЄ вважає, що в законопроекті також "відсутні положення, які забезпечують ефективний судовий нагляд і належний процес щодо рішень про блокування доступу до послуг".

Крім того, в ОБСЄ запропонували надати юридичні рекомендації та рекомендації експертної політики щодо закону.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, законопроект №6688 про протидію загрозам національній безпеці в інформаційній сфері пропонує тимчасове блокування сайтів без рішення суду на термін до 48 годин. Воно можливе тільки в кримінальних провадженнях, які розглядаються за спеціальною процедурою.

Зазначимо, що у законопроекті прямо не зазначено, якого роду онлайн-ресурси можуть бути заблоковані, як і немає в документі згадки терміна "ЗМІ". Відсутність чіткого визначення того, які сайти можуть бути заблоковані, передбачає, що обмежити доступ можна буде до будь-якого інтернет-сайту, в якому слідство побачить загрозу кібертероризму.