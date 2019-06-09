В Раді Європи закликали владу Молдови виконати рішення Конституційного суду

В Раді Європи закликали парламент та президента Молдови дотримуватися принципів верховенства закону в умовах політичної кризи в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Ради Європи.

Офіційний представник Ради Європи Даніель Хольтген закликав владу Молдови дотримуватися принципів верховенства закону та виконувати рішення Конституційного суду країни.

"Рада Європи закликає всі політичні сили в Молдові діяти відповідально та спокійно в ситуації, що склалася в країні. Політичні проблеми повинні обговорюватися і вирішуватися демократично вибраними представниками країни в парламенті", - заявив Хольтген.

Крім того, в Раді Європи заявили про готовність допомогти Молдові в проведенні необхідних реформ, включаючи реформу судової системи і боротьбу з корупцією.

"Ми готові допомогти Молдові, яка є країною-учасником Ради Європи і Європейської конвенції про права людини, провести необхідні реформи, включаючи реформу судової системи і боротьбу з корупцією", - наголосив представник Ради Європи.

Нагадаємо, 7 червня Конституційний суд Молдови ухвалив необхідність розпустити парламент країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав відповідний указ, пояснивши це можливістю компромісу.

Проте, парламент Молдови, всупереч рішенню Конституційного суду про його розпуск, проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду.

Після чого, тимчасовий виконувач обов'язки президента Молдови Павел Філіп, на якого сьогодні Конституційний суд країни поклав обов'язки, видав указ про розпуск молдовського парламенту.