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У Раді Європи засудили черговий напад на ромів в Україні

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 17:36
Ілюстративне фото: Рада Європи (coe.int)
Ілюстративне фото: Рада Європи (coe.int)

В РЄ очікують повного і прозорого розслідування події

У Раді Європи (РЄ) засудили черговий напад на табір ромів у Львівській області. Про це заявив представник генерального секретаря РЄ Даніель Гольтген.

"Ми налякані в цей раз через те, що один чоловік загинув. Ми очікуємо негайного, повного і прозорого розслідування", - заявив Гольтген.

Нагадаємо, 23 червня група невідомих осіб у масках у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Співробітники Національної поліції затримали зловмисників, які вночі напали на ромське поселення на околиці Львова. Сьогодні прокуратура повідомила про підозру зловмисникам.

Зазначимо, що в Україні останнім часом збільшилася кількість випадків нападів на табори ромів. Так, 7 червня учасники "Національної дружини" розгромили табір ромів в Голосієво. Також 23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі. Зловмисники в цей раз застосували стрілянину.

 

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Теги публікації: Рада Європи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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