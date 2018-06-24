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В Совете Европы осудили очередное нападение на ромов в Украине

НовостиОбщество    24.06.2018 - 17:36
Иллюстративное фото: Совет Европы (coe.int)
Иллюстративное фото: Совет Европы (coe.int)

В СЕ ожидают полного и прозрачного расследования происшествия

В Совете Европы (СЕ) осудили очередное нападение на лагерь ромов в Львовской области. Об этом заявил представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Гольтген.

"Мы напуганы в этот раз из-за того, что один человек погиб. Мы ожидаем безотлагательного, полного и прозрачного расследования", - заявил Гольтген.

Напомним, 23 июня группа неизвестных лиц в масках в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников, которые ночью напали на ромское поселение на окраине Львова. Сегодня прокуратура сообщила о подозрении злоумышленникам.

Отметим, что в Украине за последнее время увеличилось количество случаев нападений на лагеря ромов. Так, 7 июня участники "Национальной дружини" разгромили лагерь ромов в Голосеево. Также 23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь ромов в Тернополе. Злоумышленники в этот раз применили стрельбу. 

 

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Теги публикации: Совет Европы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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