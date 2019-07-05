Рада суддів України обрала нового главу

Раду суддів України (РСУ) очолить суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду Богдан Монич. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр судової влади України Facebook.

Як повідомляється, 5 липня на позачерговому засіданні Ради суддів за результатами таємного голосування більшістю голосів на посаду голови РСУ був обраний Богдан Монич.

Зазначимо, Монич закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. З 2012 року працює суддею Житомирського апеляційного адміністративного суду (зараз - Сьомий апеляційний адміністративний суд). З 2 листопада входить до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в п'ятницю, 21 червня, суддя Верховного суду Олег Ткачук заявив, про тиск на Раду суддів з боку офісу президента Володимира Зеленського. За словами Ткачука, офіс Зеленського мав намір вплинути на обрання суддів Конституційного суду і членів ВККС на сьогоднішньому засіданні.

Пізніше в офісі президента спростували звинувачення Ради суддів про тиск на них з боку радника президента Руслана Рябошапки. У ВП назвали подібні заяви "спробою деяких осіб зберегти контроль над судовою системою".

Крім того, в офісі зв'язали заяви Ради суддів з "ревізією результатів судової реформи", яка напередодні була оголошена Рябошапкой.