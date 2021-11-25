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Рада почесних громадян Києва закликала владу відмовитися від ухвалення закону про столицю

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 15:13
Рада почесних громадян Києва закликала владу відмовитися від ухвалення закону про столицю Фото: Рада почесних громадян Києва (interfax.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Рада почесних громадян Києва стурбована небезпекою, яка закладена в законопроєкт про столицю №2143-3, та закликає Верховну раду та Офіс президента утриматися від його ухвалення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в "Інтерфакс-Україна".

"Ухвалення цього закону може спричинити хаос в керівництві містом Києвом. Призначення споглядача, який має контролюючі функції, може відміняти рішення Київради і впливати на функції виконавчої структури, буде негативно впливати на життєдіяльність не тільки столиці, а й всієї України. А вибори киян перетворяться у фейк, тому що визначальну позицію в керівництві містом займатиме призначений голова КМДА. Ми, Рада почесних громадян, хотіли б, щоб в законі про столицю було менше політики", - сказав голова Ради почесних громадян Києва Микола Поліщук - народний депутат IV скликання та ексміністр охорони здоров’я.

За його словами, Рада почесних громадян детально вивчала законопроєкт №2143-3 та радилася з юристами. І дійшла висновку, що цей документ "дуже сирий" і має бути доопрацьований. Зокрема, Рада почесних громадян знайшла у законопроєкті цілу низку положень та термінів, які можна інтерпретувати по-різному: "належні умови", "певні повноваження", "місце знаходження", "розташування" та інші. Крім того, в Раді почесних громадян наполягають, що райони має визначати міськрада, а не Кабінет міністрів, як прописано в цьому законопроекті. Сумнівним, на їхню думку, є питання запровадження інституту префекта, є багато інших зауважень.

"Рада почесних громадян Києва вважає, що обраний киянами голова має бути вищою посадовою особою в Києві. І саме він має керувати як законодавчою, так і виконавчою владою в Києві. А адміністратор не має права втручатися в діяльність міського голови Києва та виконавчої влади. Він не має права відміняти рішення Київради. Якщо є якісь порушення, він може звертатися до суду та до інших структур", - наголосив Микола Поліщук.

Член Ради почесних громадян міста Києва Віталій Корж нагадав про негативні висновки юридичного та науково-експертного управлінь ВР, Ради Європи і інших структур. І застеріг Верховну раду та Офіс президента від поспішного ухвалення цього законопроєкту.

"Ми стурбовані тим, що більшість у Верховній раді зараз хоче поспіхом ухвалити цей закон і не дуже звертає увагу на наслідки. Ми хотіли застерегти від цього. Сподіваємось, що до нас прислухаються і врешті-решт врахують думку і Ради Європи, і Венеціанської комісії, і Головного науково-експертного управління ВР, яке майже відхилило проект закону у попередній редакції. Над цим законом потрібно ще прискіпливо працювати, вносити поправки. А головне, прислухатися до думки киян, громади Києва", - сказав Віталій Корж, народний депутат IV-VI скликань, заслужений економіст України.

В Раді почесних киян зауважують, що Верховна рада має ухвалювати такі закони, які "не заважають життєдіяльності Києва, а спрямовують її в хороше, правильне русло".

Рада почесних громадян Києва - консультативно-дорадчий орган при виконкомі Київради (КМДА), до якого входять видатні кияни, які мають визначні заслуги та зробили вагомий внесок у розвиток економіки та соціальної сфери міста Києва, збагачення національної інтелектуальної і культурної спадщини, громадську діяльність.

Як повідомлялось, питання ухвалення закону про столицю, який відновить роль місцевого самоврядування у Києві, актуальне вже понад 7 років. Це є важливим для втілення в життя реформи децентралізації.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект №2143-3 "Про місто Київ - столицю України".

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