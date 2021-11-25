ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Совет почетных граждан Киева призвал власть отказаться от принятия закона о столице

Новина українською →
Киев, Четверг 25 ноября 2021 15:13
Совет почетных граждан Киева призвал власть отказаться от принятия закона о столице Фото: Совет почетных граждан Киева (interfax.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Совет почетных граждан Киева обеспокоен угрозой, которая заложена в законопроект о столице №2143-3, и призывает Верховную раду и Офис президента воздержаться от его принятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в "Интерфакс-Украина".

"Принятие этого закона может привести к хаосу в руководстве городом Киевом. Назначение надзирателя, который имеет контролирующие функции, может отменять решения Киевсовета и влиять на функции исполнительной структуры, будет негативно влиять на жизнедеятельность не только столицы, но и всей Украины. А выборы киевлян превратятся в фейк, потому что определяющую позицию в руководстве городом будет занимать назначенный глава КГГА. Мы, Совет почетных граждан, хотели бы, чтобы в законе о столице было меньше политики", - сказал председатель Совета почетных граждан Киева Николай Полищук - народный депутат IV созыва и экс-министр здравоохранения.

По его словам, Совет почетных граждан детально изучал законопроект №2143-3 и советовался с юристами. И пришел к выводу, что этот документ "очень сырой" и должен быть доработан. В частности, Совет почетных граждан нашел в законопроекте целый ряд положений и терминов, которые можно интерпретировать по-разному: "надлежащие условия", "определенные полномочия", "место нахождения", "размещение" и другие. Кроме того, в Совете почетных граждан настаивают, что районы должен определять горсовет, а не Кабинет министров, как прописано в этом законопроекте. Сомнительным, по их мнению, является вопрос введения института префекта, есть много других замечаний.

"Совет почетных граждан Киева считает, что избранный киевлянами глава должен быть высшим должностным лицом в Киеве. И именно он должен руководить как законодательной, так и исполнительной властью в Киеве. А администратор не вправе вмешиваться в деятельность городского головы Киева и исполнительной власти. Он не имеет права отменять решения Киевсовета. Если есть какие-то нарушения, он может обращаться в суд и другие структуры", - подчеркнул Николай Полищук.

Член Совета почетных граждан Киева Виталий Корж напомнил о негативных выводах юридического и научно-экспертного управлений ВР, Совета Европы и других структур. И предостерег Верховную Раду и Офис президента от поспешного принятия этого законопроекта.

"Мы обеспокоены тем, что большинство в Верховной раде сейчас хочет наспех принять этот закон и не очень обращает внимание на последствия. Мы хотели предостеречь от этого. Надеемся, что к нам прислушаются и в конце концов учтут мнение и Совета Европы, и Венецианской комиссии, и Главного научно-экспертного управления ВР, которое почти отклонило проект закона в предыдущей редакции. Над этим законом нужно еще тщательно работать, вносить поправки. А главное, прислушаться к мнению киевлян, громады Киева", - сказал Виталий Корж, народный депутат IV-VI созывов, заслуженный экономист Украины.

В Раде почетных киевлян отмечают, что Верховная рада должна принимать такие законы, которые не мешают жизнедеятельности Киева, а направляют ее в хорошее, правильное русло.

Совет почетных граждан Киева - консультативно-совещательный орган при исполкоме Киевсовета (КГГА), в который входят выдающиеся киевляне, которые имеют выдающиеся заслуги и внесли весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы города Киева, обогащение национального интеллектуального и культурного наследия, общественную деятельность.

Как сообщалось, вопрос принятия закона о столице, который восстановит роль местного самоуправления в Киеве, актуален уже более 7 лет. Это важно для воплощения в жизнь реформы децентрализации.

Напомним, в 2019 году Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "Про Киев - столицу Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Местное самоуправление
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии