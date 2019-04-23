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Рада НБУ затвердила річну фінансову звітність центробанку

Новини » Економіка    23.04.2019 - 16:15
Рада НБУ затвердила річну фінансову звітність центробанку

Річна фінансова звітність невдовзі буде опублікована

Рада Національного банку України на засіданні 23 квітня затвердила річну фінансову звітність та кошторис регулятора за 2018 рік. Про це голова НБУ Богдан Данилишин повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, на засіданні ухвалені такі рішення:

  • - Взято до відома висновок аудиторської фірми ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" про консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2018 рік.
  • - Затверджено звіт про виконання кошторису адміністративних витрат за 2018 рік.
  • - Затверджено консолідовану фінансову звітність НБУ за 2018 рік.
  • - Взято до відома консолідований звіт про управління НБУ за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Рада прийняла рішення про затвердження розподілу прибутку НБУ за 2018 рік у сумі 68,5 млрд грн за такими напрямами

  • - формування загальних резервів власного капіталу НБУ - 3,5 млрд грн,
  • - зобов’язання НБУ перед Державним бюджетом України на 2018 рік 64,9 млрд грн.

"Ефект від зміни облікової політики у сумі 22 033 млн грн був визнаний у 2018 році та включений до суми прибутку до розподілу, що належить до перерахування до державного бюджету України на 31 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Рада також ухвалила рішення про опублікування консолідованої фінансової звітності НБУ за 2018 рік, , на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Нагадаємо, Рада Національного банку України на засіданні 26 лютого 2019 року заслухала звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2018 році. Рада НБУ схвалила відповідну оцінку діяльності правління і рекомендації правлінню та уряду України.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України на засіданні 28 січня ухвалила рекомендації правлінню НБУ та Кабінету міністрів щодо методів та форм прогнозування макропоказників, а також грошово-кредитної політики.

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