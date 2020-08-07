Рада НБУ планує зберегти гнучкий курс гривні до долара

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Політика інфляційного таргетування та гнучкого обмінного курсу залишиться незмінною

Рада Національного банку України схвалила дорожню карта підготовки та презентації проекту Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Основні принципи будуть збережені.

Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, Рада НБУ зробила заяву щодо поточного моменту, у якій йдеться про те, що у ЗМІ поширюються повідомлення щодо можливого згортання реформи фінансового сектору та появи загроз незалежності НБУ у зв’язку зі зміною його керівництва.

"У зв’язку із цим, Рада НБУ відповідально заявляє, що і Рада, і оновлений склад правління НБУ всіляко відстоюватимуть інституційну незалежність Національного банку та незмінність курсу на проведення реформ, необхідних для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в державі", - йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, основні цілі та принципи діяльності НБУ, закладені в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2020 рік, залишаються незмінними: пріоритетом монетарної політики залишається забезпечення цінової та фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню, політика інфляційного таргетування, гнучкого обмінного курсу, виконання заходів із реформування фінансової системи, у тому числі передбачених співпрацею з МВФ, іншими міжнародними фінансовими організаціями та інституціями ЄС.

У Раді НБУ також заявили, що "політично мотивовані заяви про можливість порушення принципу незалежності НБУ є необґрунтованими та несуть загрозу порушення макрофінансової стабільності та розбалансування фінансових ринків, що є неприпустимим для країни, економіка якої перебуває у стані кризи".

"Переконані, що в цей період замість політичної гри на послаблення країни ми маємо об’єднувати свої зусилля задля досягнення кращих результатів у реалізації важливих для країни реформ", - йдеться в заяві.

Зазначимо, Верховна рада 3 липня відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія, який залишив посаду через політичний тиск.

Після цього на брифінгу Яків Смолій заявив, що на нарадах за участю президента і прем'єр-міністра від НБУ вимагали включити "друкарський верстат" і довести курс до 30 гривень за долар.