ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова Ради НБУ звинуватив правління центробанку в численних злочинах

Новини » Економіка     09.12.2019 - 13:39
Голова Ради НБУ звинуватив правління центробанку в численних злочинах
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин звинувачує правління НБУ у девальвації, ревальвації та збитках економіці України на 40%

Голова Ради Національного банку (НБУ) Богдан Данилишин вважає, що правління НБУ порушує Конституцію України та ухвалює такі рішення, які призводять до вкрай негативних наслідків. Про це написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, правління НБУ отримало безмежні повноваження за законом 2015 року.

"Прикриваючись незалежністю інституції, правління приймає ніким не контрольовані рішення", - написав.

За його словами, Рада НБУ працює в межах, відведених законом, і надає рекомендації, обов’язкові до виконання тільки з обмеженого кола питань.

"Наслідком цієї безконтрольності є так зване "очищення банківської системи" 2015-2016 років, що завдало збитків майже 38% ВВП, різке знецінення, а потім укріплення гривні, що прямо порушує конституційну норму щодо стабільності національної грошової одиниці. А ще рішення з монетарної політики та облікова ставка, яка базувалась на особистих припущеннях членів монетарного комітету, піраміда ОВДП та ін", - розповів він.

Голова Ради НБУ звинуватив правління центробанку в численних злочинах

Голова Ради НБУ звинуватив правління центробанку в численних злочинах

Нагадаємо, Рада НБУ 5 грудня 2019 року визнала діяльність правління Національного банку України в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України.

У НБУ вважають, що Рада НБУ вийшла за межі власних повноважень, ухваливши рішення. У НБУ звернули увагу, жодних правових наслідків для персонального складу правління НБУ дане рішення Ради Національного банку не має. "НБУ продовжує працювати у повному складі для реалізації покладеного на Національний банк функцій - забезпечення цінової та фінансової стабільності з метою сприяння економічному зростанню", - заявили у прес-службі.

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази НБУ визначив графік роботи банків на новорічні свята
Новини України Богдан ДанилишинНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся