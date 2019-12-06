Правління НБУ відкинуло претензії з боку Ради центробанку

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рада НБУ вийшла за межі своїх повноважень, її рекомендації не вплинуть на політику Нацбанку

Рішення Ради Національного банку від 5 грудня 2019 року є поза межами повноважень Ради НБУ та не впливає на проведення грошово-кредитної політики Національним банком. Про це йдеться у відповіді прес-служби НБУ на запит РБК-Україна.

Як нагадали у прес-службі, монетарна політика НБУ спрямована на виконання цілей, визначених законодавством, зокрема цінової стабільності.

"Забезпечення низької і стабільної інфляції відбувається за допомогою реалізації режиму таргетування інфляції та режиму плаваючого обмінного курсу", - йдеться у відповіді.

У НБУ вважають, що Рада НБУ вийшла за межі власних повноважень, ухваливши рішення "визнати діяльність Правління Національного банку України в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України".

Як нагадали в НБУ, перелік повноважень Ради НБУ визначений у статті 9 закону України "Про Національний банк України" і є вичерпним. Серед них є передбачений і Конституцією контроль за проведенням грошово-кредитної політики, а відповідно, і оцінка діяльності правління щодо виконання затверджених Радою Основних засад грошово-кредитною політики.

"При цьому, не передбачено жодних інших повноважень Ради щодо здійснення оцінки діяльності Правління Національного банку у будь-якій іншій сфері, зокрема і в частині формування та реалізації валютно-курсової політики та відповідності її викликам сучасного розвитку України", - нагадали в НБУ.

У НБУ звернули увагу, жодних правових наслідків для персонального складу Правління НБУ дане рішення Ради Національного банку не має. "НБУ продовжує працювати у повному складі для реалізації покладеного на Національний банк функцій - забезпечення цінової та фінансової стабільності з метою сприяння економічному зростанню", - заявили у прес-службі.

Нагадаємо, Рада НБУ 5 грудня 2019 року визнала діяльність Правління Національного банку України в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України (НБУ) на засіданні 14 листопада 2019 року переобрала головою ради Богдана Данилишина на наступні три роки.