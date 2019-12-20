Рада НБУ назвала головні причини зміцнення курсу гривні до долара

В інформаційних матеріалах до засідання Ради Національного банку України (НБУ) названі головні причини зміцнення курсу гривні до долара. Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в матеріалах, офіційний курс гривні з початку року (до початку грудня) укріпився на 13%, з 27,7 грн/долар до 24,0 грн/долар, а чиста купівля Національним банком валюти становила 5 млрд доларів.

За даними Ради НБУ, головними чинниками збільшення пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку були:

1) Приплив портфельних інвестицій (спекулятивного капіталу) нерезидентів на ринок ОВДП, номінованих в гривні (100 млрд грн з початку року);

2) Сприятливі умови торгівлі (стабільно високі світові ціни на товари українського експорту та зниженням світових цін на енергоресурси);

3) Високий врожай сільськогосподарських культур, що підтримав експорт аграрної продукції.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

Нагадаємо, Національний банк України за січень-листопад 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 5479,3 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,1 млн доларів.