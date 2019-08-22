Рада фінстабільності попередила про загрози через пікові виплати у 2019-2021

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Уряду рекомендують зберігти режим економії

Україна у 2019-2021 роках проходить період пікових виплат за зовнішнім боргом. Про це йдеться у річному звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності за період з серпня 2018 року по липень 2019 року.

Як зазначається у звіті, у випадку обмежених можливостей залучати кошти на міжнародних ринках капіталу, виникатиме загроза фінансуванню дефіциту бюджету в повному обсязі та рефінансуванню державного боргу.

Тому уряд впроваджує кроки, покликані підвищити фіскальну стійкість, зазначається у звіті. Зокрема, вжито заходи щодо фіскальної консолідації, в тому числі запроваджено нові фіскальні правила до Бюджетного кодексу України (дефіцит державного бюджету не може перевищувати 3% ВВП, державний та гарантований державою борг - 60% ВВП, обсяг надання державних гарантій обмежено розміром у 3% планових доходів загального фонду державного бюджету).

"Подальша співпраця з МВФ є важливою з огляду на можливість отримання пільгового фінансування від міжнародних партнерів (ЄС, Світового банку, інших) та збільшення доступу до міжнародного ринку капіталу", -йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна повинна заплатити в третьому кварталі 2019 року борги на суму 133,81 млрд грн. Зокрема, в липні-вересні необхідно виплатити 74,41 млрд грн державного внутрішнього боргу та 59,40 млрд грн зовнішнього боргу.

Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України за станом на 30 червня 2019 року склав 2 102,41 млрд грн або 80,35 млрд доларів. Таким чином, протягом червня сума боргу України скоротилася у гривневому еквіваленті на 4,15 млрд грн, а в доларовому еквіваленті виросла на 1,96 млрд доларів.