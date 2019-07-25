Держборг України за місяць зріс на 2 млрд доларів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Борг виріс в доларовому еквіваленті

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 червня 2019 року склав 2 102,41 млрд грн або 80,35 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом червня 2019 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 4,15 млрд грн, а в доларовому еквіваленті виросла на 1,96 млрд доларів.

За станом на 30 червня зовнішній борг склав 1 309,33 млрд грн (62,28% від загальної суми боргу) або 50,04 млрд доларів, внутрішній борг - 793,08 млрд грн (37,72%) або 30,31 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 832,30 млрд грн (87,15% від загальної суми боргу) або 70,02 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 270,11 млрд грн (12,85%) або 10,32 млрд доларів.

Нагадаємо, Україна повинна заплатити в третьому кварталі 2019 року борги на суму 133,81 млрд грн. Згідно з оновленим графіком Мінфіну, в липні-вересні необхідно виплатити 74,41 млрд грн державного внутрішнього боргу і 59,40 млрд грн зовнішнього боргу.

Як повідомляло РБК-Україна, пікові місяці виплат за держборгом припадають на травень, коли було необхідно погасити єврооблігації в обсязі 1 млрд доларів, випущені в травні 2014 року під гарантії США. А у вересні Кабміну, хто б його до того моменту не очолював, доведеться шукати кошти для виплат за єврооблігаціями і розрахунку з МВФ. Левова частка платежів, як і в травні, буде в доларах.