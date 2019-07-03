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Україну очікують пікові місяці виплат за зовнішнім боргом

Новини » Економіка    03.07.2019 - 16:25
Україну очікують пікові місяці виплат за зовнішнім боргом
Фото: колаж (РБК-Україна)

У третьому кварталі Україна повинна виплатити максимуальну суму за зовнішнім боргом

Україна повинна заплатити в третьому кварталі 2019 року борги на суму 133,81 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з оновленим графіком Мінфіну, в липні-вересні необхідно виплатити 74,41 млрд грн державного внутрішнього боргу і 59,40 млрд грн зовнішнього боргу.

Прогнозні платежі по державному боргу в 2019 році станом на 01.07.2019

Україну очікують пікові місяці виплат за зовнішнім боргом

minfin.gov.ua

Нагадаємо, загальні виплати за державним боргом, які повинні бути здійснені в 2019 році законом про бюджет передбачено на рівні 417,4 млрд грн, з яких 239,2 млрд грн (57,3%) - виплати за державним внутрішнім боргом і 178,2 млрд грн (42,7%) - виплати за державним зовнішнім боргом.

Як повідомляло РБК-Україна, пікові місяці виплат за держборгом припадають на травень, коли було необхідно погасити єврооблігації в обсязі 1 млрд доларів, випущені в травні 2014 року під гарантії США. А у вересні Кабміну, хто б його до того моменту не очолював, доведеться шукати кошти для виплат за єврооблігаціями і розрахунку з МВФ. Левова частка платежів, як і в травні, буде в доларах.

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