ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совет финстабильности предупредил о угрозах из-за пиковых выплат в 2019-2021

Новости » Экономика    22.08.2019 - 14:03
Совет финстабильности предупредил о угрозах из-за пиковых выплат в 2019-2021
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Правительству рекомендуют сохранить режим экономии

Украина в 2019-2021 годах проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности за период с августа 2018 года по июль 2019 года.

Как отмечается в отчете, в случае ограниченных возможностей привлекать средства на международных рынках капитала, будет возникать угроза финансированию дефицита бюджета в полном объеме и рефинансированию государственного долга.

Совет финстабильности предупредил о угрозах из-за пиковых выплат в 2019-2021Поэтому правительство внедряет шаги, призванные повысить фискальную устойчивость, отмечается в отчете. В частности, приняты меры по фискальной консолидации, в том числе введены новые фискальные правила в Бюджетный кодекс Украины (дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 60% ВВП, объем предоставления государственных гарантий ограничен размером в 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета).

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является важным, учитывая возможность получения льготного финансирования от международных партнеров (ЕС, Всемирного банка, других) и увеличение доступа к международному рынку капитала", -говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Украина должна заплатить в третьем квартале 2019 года долги на сумму 133,81 млрд грн. В частности, в июле-сентябре необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего долга.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2019 года составил 2 млрд 102,41 грн или 80,35 млрд долларов. Таким образом, в течение июня сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 4,15 млрд грн, а в долларовом эквиваленте выросла на 1,96 млрд долларов.

Совет финансовой стабильности назвал геополитические риски для Украины Россия назвала Украину одним из своих крупнейших должников
Новости Украины финансыдолгстабильность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь