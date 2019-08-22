Совет финстабильности предупредил о угрозах из-за пиковых выплат в 2019-2021

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Правительству рекомендуют сохранить режим экономии

Украина в 2019-2021 годах проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности за период с августа 2018 года по июль 2019 года.

Как отмечается в отчете, в случае ограниченных возможностей привлекать средства на международных рынках капитала, будет возникать угроза финансированию дефицита бюджета в полном объеме и рефинансированию государственного долга.

Поэтому правительство внедряет шаги, призванные повысить фискальную устойчивость, отмечается в отчете. В частности, приняты меры по фискальной консолидации, в том числе введены новые фискальные правила в Бюджетный кодекс Украины (дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 60% ВВП, объем предоставления государственных гарантий ограничен размером в 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета).

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является важным, учитывая возможность получения льготного финансирования от международных партнеров (ЕС, Всемирного банка, других) и увеличение доступа к международному рынку капитала", -говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Украина должна заплатить в третьем квартале 2019 года долги на сумму 133,81 млрд грн. В частности, в июле-сентябре необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего долга.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2019 года составил 2 млрд 102,41 грн или 80,35 млрд долларов. Таким образом, в течение июня сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 4,15 млрд грн, а в долларовом эквиваленте выросла на 1,96 млрд долларов.