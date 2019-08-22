Рада фінстабільності оцінила вплив лібералізації на валютний ринок

Набуття чинності нового валютного законодавства не спричинило нестабільності на валютному ринку України Про це йдеться у річному звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності за період з серпня 2018 року по липень 2019 року.

Як зазначається у звіті, стабільність на ринку зберігалася у т.ч. числі завдяки пропозиції валюти з боку експортерів та надходженням переказів від трудових мігрантів. Додатковим фактором пропозиції валюти у 2019 році стало зростання інвестицій нерезидентів в ОВДП.

"У результаті обмінний курс гривні залишався відносно стабільним, а Національний банк мав можливість поповнювати резерви через інтервенції на ринку", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності створена у березні 2015 року. Метою ради є своєчасне виявлення та мінімізація ризиків, що загрожують стабільності банківської та фінансової системи держави. співголовами Ради є глава НБУ і міністр фінансів.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію близько 30 послаблень.

Крім того, Національний банк скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).