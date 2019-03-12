Рада Європи закликає Раду перенести прийняття "мовного закону" на період після виборів

На думку Міятович, обговорення таких питань напередодні виборів не сприяє прийняттю збалансованих рішень

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призывает Верховную раду перенести принятие "языкового закона" на период после выборов президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По мнению Миятович, обсуждение таких вопросов во время избирательной кампании не способствует принятию сбалансированных решений.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - отметила комиссар.

Также Миятович отметила важность вовлечения в процесс разработки таких законов "различных языковых сообществ".

"Различные языковые сообщества должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены", - подчеркнула комиссар.

Напомним, после принятия во втором чтении "языкового закона" в Украине будет назначен Уполномоченный по вопросам украинского языка, который сможет контролировать исполнение закона.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада 12 марта начала рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д. В проект ко второму чтению представлены 2082 правки. При этом парламент перешел к рассмотрению "языкового закона" во втором чтении 28 февраля.

Добавим, в подготовленном ко второму чтению законе о функционировании украинского языка как государственного предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Так, штрафы будут касаться предпринимательской деятельности, осуществляемой в публичной сфере. В частности, штрафы составят от 5100 до 6800 гривен.