ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада почала розгляд правок до "мовного закону"

Новини » Політика    12.03.2019 - 12:43
Рада почала розгляд правок до "мовного закону"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законопроект до другого читання подані 2082 правки

Верховна рада України у вівторок, 12 березня, розпочала розгляд правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, до документа до другого читання подані 2082 правки.

"Прошу голову комітету Миколу Княжицького зайняти робочий пост… Я впевнений, що ми повинні, розглядаючи правки, познімати усі ці брехливі ярлики, які розповсюджує російська пропаганда… Отже, перша правка", - прокоментував глава Ради.

Підкреслимо, на початку ранкового засідання, відразу після часу, відведеного на виступи нардепів, дві фракції подали заяву про оголошення реальної перерви на півгодини, у зв'язку з чим Рада не змогла відразу приступити до правок "мовного закону".

Як писало РБК-Україна раніше, 28 лютого парламент перейшов до розгляду "мовного закону" у другому читанні. Однак розгляд обмежився лише вступним словом голови профільного комітету, до правок нардепи так і не переходили.

Нагадаємо, в підготовленому до другого читання законі про функціонування української мови як державної передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Так, штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері. Зокрема, штрафи становитимуть від 5100 до 6800 гривень.

Відзначимо, спікер Ради розповів, що нардепи не розглядатимуть інші законопроекти до прийняття "мовного закону".

Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону" У Раді розповіли, коли продовжать розгляд "мовного закону"
Теми: Засідання Ради
Новини України языкВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся