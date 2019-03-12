Рада почала розгляд правок до "мовного закону"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законопроект до другого читання подані 2082 правки

Верховна рада України у вівторок, 12 березня, розпочала розгляд правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, до документа до другого читання подані 2082 правки.

"Прошу голову комітету Миколу Княжицького зайняти робочий пост… Я впевнений, що ми повинні, розглядаючи правки, познімати усі ці брехливі ярлики, які розповсюджує російська пропаганда… Отже, перша правка", - прокоментував глава Ради.

Підкреслимо, на початку ранкового засідання, відразу після часу, відведеного на виступи нардепів, дві фракції подали заяву про оголошення реальної перерви на півгодини, у зв'язку з чим Рада не змогла відразу приступити до правок "мовного закону".

Як писало РБК-Україна раніше, 28 лютого парламент перейшов до розгляду "мовного закону" у другому читанні. Однак розгляд обмежився лише вступним словом голови профільного комітету, до правок нардепи так і не переходили.

Нагадаємо, в підготовленому до другого читання законі про функціонування української мови як державної передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Так, штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері. Зокрема, штрафи становитимуть від 5100 до 6800 гривень.

Відзначимо, спікер Ради розповів, що нардепи не розглядатимуть інші законопроекти до прийняття "мовного закону".