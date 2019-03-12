У Раді розповіли, хто контролюватиме виконання "мовного закону"

Фото: Микола Княжицький (yatsenyuk.org.ua)

У комітеті підкреслили, що механізм контролю існує уже зараз

Після ухвалення у другому читанні "мовного закону" - законопроекту про державну мову в Україні буде призначений Уповноважений з питань української мови, який зможе контролювати виконання закону. Про повідомив голова комітету з питань культури та духовності, нардеп Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим парламентар підкреслив, що механізм контролю існує уже зараз.

"Механізм контролю існує вже зараз. Адже існує Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, де вже зараз контролюється виконання цього закону. Також буде Уповноважений з питань мови. Якщо Нацрада не буде виконувати свої обов'язки, ми будемо давати їм приписи, так само як робить НАЗК по відношенню до інших органів влади", - повідомив Княжицький.

Нагадаємо, Рада у вівторок, 12 березня, розпочала розгляд правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д. До проекту до другого читання подані 2082 правки.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 лютого парламент перейшов до розгляду "мовного закону" у другому читанні.

Додамо, в підготовленому до другого читання законі про функціонування української мови як державної передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Так, штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері. Зокрема, штрафи становитимуть від 5100 до 6800 гривень.