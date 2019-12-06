Не гарантує права нацменшин: Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон

Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала "мовний закон" України, заявивши, що він не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву Ради Європи.

У заяві Рада Європи закликала Україну призупинити дію закону про державну мову поки не буде підготовлений закон про мовні права національних меншин.

"Закон про державну мову не може знайти баланс між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин", - повідомили в СЕ.

Як зазначили експерти, незважаючи на те, що "мовний закон" надає можливість меншин використовувати свої мови, проте нагадали на необхідності прийняття закону про права національних меншин, який дозволить впровадити додаткові права на використання мов.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня. Відповідно до перехідних положень, деякі норми "мовного закону" вступлять в силу з відстрочкою.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що для угорських шкіл буде підвищена підготовка вчителів української мови. Також за її словами підручники будуть адаптовані для вивчення української мови в угорських школах.

Також повідомлялося, що в Угорщини виступили з критикою щодо "мовного закону". За словами посла Угорщини в Україні Іштвана Ийдярто, для національних меншин української мови не повинно бути так багато в школі, так як вчити його важко.