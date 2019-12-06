Новосад пообіцяла підготовку вчителів української мови для угорських шкіл

Фото: Ганна Новосад (РБК-Україна)

Вона зазначила, що підручники також будуть адаптовані

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад зустрілася з керівниками угорських товариств Закарпаття та обговорила впровадження положення закону "Про освіту". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Про Захід".

Новосад, зазначила, що вчителі української мови для угорських шкіл пройдуть системне підвищення кваліфікації. Крім того, підручники будуть адаптовані для вивчення української мови в угорських школах.

Міністр зазначила, що уряд продовжить впроваджувати положення закону "Про освіту", врахувавши зауваження Венеціанської комісії щодо продовження перехідного періоду. Також вона додала, що закон відповідає міжнародним стандартам і визнаний таким, що відповідає Основному Закону, Конституційним судом.

Новосад, зауважила, що міністерство готове врахувати пропозиції угорської громади щодо розробки нормативних документів, програм і стандартів, підготовки вчителів, видання підручників та словників і для цього ініціює робочу зустріч з фахівцями у столиці.

Представники угорських організацій висловили занепокоєння щодо повільних темпів впровадження раніше досягнутих домовленостей та наголосили, що мають власні напрацювання в освітній сфері. Пакет своїх вимог і документів вони передали міністру.

Раніше посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що для національних меншин української мови не повинно бути так багато у школі, адже її важко вчити.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що очікує від президента України Володимира Зеленського вирішення мовного питання, яке виникло через "мовний" та "освітній" закони.