Рада ЄС закликала посилити співпрацю у боротьбі з коронавірусом

Рада Європейського союзу закликала країни-учасниці ЄС посилити співпрацю для боротьби зі спалахом коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Повідомляється, що Рада ЄС сьогодні прийняла висновки по COVID-19, в яких міститься заклик до країн-учасниць прийняти необхідні заходи для розширення співробітництва в рамках боротьби з коронавірусом.

Крім того, Єврокомісію закликали спростити доступ країн-учасниць до закупівель засобів індивідуального захисту та оцінити наслідки глобальних загроз для здоров'я та доступності ліків в ЄС.

Нагадаємо, раніше міжнародні експерти та медики звинуватили Китай у спотворенні даних щодо поширення коронавірусу. Зокрема, головний лікар Австралії Брендан Мерфі заявив, що прогноз Китаю про завершення спалаху до квітня, "занадто передчасний" і він очікує подальшого зростання захворюваності.

Також стало відомо, що китайський коронавірус COVID-19 може жити на речах і предметах більше тижня. Щоб знизити поширення коронавірусів, рекомендується ретельно дезінфікувати поверхні різними розчинами, приготовленими з гіпохлориту натрію, перекису водню або етанолу.