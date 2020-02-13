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Вчені з'ясували, як довго коронавірус може жити на одязі

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 14:16
Вчені з'ясували, як довго коронавірус може жити на одязі
Ілюстративне фото (Reuters)

Досліджувалися коронавіруси SARS та MERS, схожі з COVID-19

Китайський коронавірус COVID-19 може жити на неживих предметах більше тижня. Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого в The Journal of Hospital Infection.

Повідомляється, що вчені досліджували коронавіруси SARS та MERS, геноми яких схожі з новим COVID-19. У результаті дослідження з'ясувалося, що патогенні мікроорганізми можуть зберігатися на різних матеріалах і поверхнях (алюміній, дерево, папір, пластик, скло тощо) і залишатися заразними при кімнатній температурі до дев'яти днів.

"Низька температура і висока вологість повітря збільшують термін їх життя", - зазначив лікар Гюнтер Кампф з Університетської лікарні Грайфсвальда.

Щоб зменшити поширення коронавірусів у цілому, автори дослідження рекомендують лікарням ретельно дезінфікувати поверхні різними розчинами, виготовленими з гіпохлориту натрію, перекису водню або етанолу.

При цьому наголошується, що досі невідомо, чи може людина заразитися COVID-19 від різних предметів, оскільки про вірус сьогодні відомо дуже мало.

Нагадаємо, сьогодні в Китаї заявили, що найчастіше інфікування коронавірусом COVID-19 відбувається повітряно-крапельним шляхом. Раніше у Гонконзі після виявлення відразу декількох хворих в одному житловому комплексі, висунули нову версію поширення коронавірусу - по каналізаційних трубах.

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