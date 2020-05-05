Рада ЄС схвалила виділення Україні 1,2 млрд євро позики

Рада Європейського союзу схвалила виділення Україні 1,2 мільярдів євро позики в рамках макрофінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса. Про це повідомили в прес-службі Ради ЄС.

Повідомляється, що Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії про надання допомогу в розмірі 3 мільярдів євро 10 країнам-партнерам по розширенню та сусідству.

"Фінансова допомога буде надаватися у вигляді позик на дуже вигідних умовах", - повідомили в ЄС.

допомога буде Розподілятися наступним чином:

Україна: 1,2 млрд євро;

Албанія: 180 млн євро;

Боснія і Герцеговина: 250 млн євро;

Грузія: 150 млн євро;

Йорданія: 200 млн євро;

Косово: 100 млн євро;

Молдова: 100 млн євро;

Чорногорія: 60 млн євро;

Республіка Північна Македонія: 160 млн євро;

Туніс: 600 млн євро.

Кошти будуть виділені протягом 12 місяців і будуть виплачуватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредитів - 15 місяців.

Далі документ має бути ухвалений Європарламентом.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС виділяє додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.

Також повідомлялося, що Європейська рада схвалила "дорожню карту" для відновлення економіки Європи після кризи пов'язаного з пандемією коронавіруса на 540 мільярдів євро.