ЄС схвалив програму відновлення економіки Європи на 540 млрд євро

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Затверджений пакет почне діяти з 1 червня

Європейська рада схвалила "дорожню карту" з відновлення економіки Європи після кризи пов'язаного з пандемією коронавіруса на 540 мільярдів євро. Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель Twitter.

За словами Мішеля, "дорожня карта" визначає 4 основні області дій - повністю функціонуючий єдиний Європейський ринок, безпрецедентні інвестиційні зусилля, глобальні дії і функціонуючу систему управління.

"Вже затверджено пакет з 3 мереж соціального захисту на суму 540 млрд євро для робітників, підприємств і суверенів, який почне діяти до 1 червня 2020 року", - повідомив глава Євроради.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейська комісія готує план відновлення економіки Євросоюзу після пандемії коронавіруса на 2 трильйони євро. Витрати будуть погашатися протягом 7 років державами-членами ЄС.

Також повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створить Європейський гарантійний фонд у розмірі 25 млрд євро для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса. Створений фонд дозволить збільшити підтримку європейських компаній у всіх країнах ЄС.