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ЄС виділить 3 млн євро на медицину в прикордонних зонах України, Білорусі та Польщі

Новини » Інфраструктура     05.05.2020 - 15:34
ЄС виділить 3 млн євро на медицину в прикордонних зонах України, Білорусі та Польщі
Ілюстративне фото (canon-medical.com.ua)

Ці гроші виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення надаваних послуг

Європейський союз виділяє додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Євроінтеграційний портал".

Як повідомляється, гроші виділяються в рамках програми транскордонного співробітництва "Польща - Білорусь - Україна 2014-2020". Ці кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення надаваних послуг, а також для зменшення ризиків, пов'язаних зі спалахом COVID-19.

"Дванадцять поточних проектів, включаючи ті, що реалізуються в лікарнях і центрах соціального обслуговування або установи, які співпрацюють з ними, зможуть придбати додаткове обладнання або впровадити нові види медичних послуг для кращого реагування на ситуацію. Додаткові 3 млн євро допоможуть забезпечити необхідним медичний персонал, придбати нове обладнання, дадуть можливість провести більше тестів на коронавірус і створять можливість транскордонного співробітництва на віддаленій основі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ЄС вже виділив майже 24 млн євро в рамках 12 проектів охорони здоров'я на підтримку лікарень, служб швидкої допомоги та інших підрозділів, розташованих у прикордонному регіоні.

Раніше РБК-Україна писало, що Франція і Німеччина виділять понад 1 млрд євро на вакцину від COVID-19. Очікується, що світові лідери повинні залучити не менше 7,5 млрд євро.

Також повідомлялось, що Ізраїль розробив пасивну вакцину від COVID-19, яка блокує і нейтралізує коронавірус в організмі.

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