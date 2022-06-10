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До Ради Безпеки ООН увійшли нові країни: опубліковано весь список

До Ради Безпеки ООН увійшли нові країни (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Генеральна Асамблея ООН своїм голосуванням обрала на роль непостійних членів Ради Безпеки п'ять країн: Еквадор, Японію, Мальту, Мозамбік і Швейцарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Нові країни приступлять до роботи у складі Радбезу ООН з 1 січня 2023 року. Новообрані члени замінять Індію, Ірландію, Кенію, Мексику та Норвегію.

До Ради Безпеки ООН входять 15 країн – п'ять постійних членів і десять непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щоб отримати місце непостійного члена РБ, за країну повинні проголосувати не менше двох третин Генасамблеї.

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