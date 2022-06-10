До Ради Безпеки ООН увійшли нові країни: опубліковано весь список

Генеральна Асамблея ООН своїм голосуванням обрала на роль непостійних членів Ради Безпеки п'ять країн: Еквадор, Японію, Мальту, Мозамбік і Швейцарію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Нові країни приступлять до роботи у складі Радбезу ООН з 1 січня 2023 року. Новообрані члени замінять Індію, Ірландію, Кенію, Мексику та Норвегію.
До Ради Безпеки ООН входять 15 країн – п'ять постійних членів і десять непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щоб отримати місце непостійного члена РБ, за країну повинні проголосувати не менше двох третин Генасамблеї.
Раніше повідомлялося, що розв'язана Росією війна проти України загрожує серйозними наслідками для всього світу. В ООН попередили про економічний і соціальний хаос.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.