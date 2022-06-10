До Ради Безпеки ООН увійшли нові країни: опубліковано весь список

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

До Ради Безпеки ООН входять 15 країн – п'ять постійних членів і десять непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щоб отримати місце непостійного члена РБ, за країну повинні проголосувати не менше двох третин Генасамблеї.

Нові країни приступлять до роботи у складі Радбезу ООН з 1 січня 2023 року. Новообрані члени замінять Індію, Ірландію, Кенію, Мексику та Норвегію.

Раніше повідомлялося, що розв'язана Росією війна проти України загрожує серйозними наслідками для всього світу. В ООН попередили про економічний і соціальний хаос.

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