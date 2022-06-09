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Соціальний та економічний хаос. В ООН розповіли, чим загрожує світу війна в Україні

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Четвер 09 червня 2022 12:52
Соціальний та економічний хаос. В ООН розповіли, чим загрожує світу війна в Україні Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розв’язана Росією війна проти України загрожує серйозними наслідками для усього світу. В ООН попередили про економічний та соціальний хаос.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як відзначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, війна в Україні може "розв'язати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів" по усьому світу.

"А для людей у ​​всьому світі війна, разом з іншими кризами, загрожує розв'язати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів, залишаючи після себе соціальний та економічний хаос", - додав Гутерреш.

За словами генерального секретаря ООН, цього року криза у світі пов’язана з "відсутністю доступу", а вже наступного року вона переросте у відсутність продовольства.

"Не помиляйтеся: жодна країна чи громада не залишиться незачепленою цією кризою вартості життя", - зауважив генсек ООН.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ООН заявили про загрозу глобальної катастрофи у наступному році.

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