UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Совет Безопасности ООН вошли новые страны: опубликован весь список

В Совет Безопасности ООН вошли новые страны (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Генеральная Ассамблея ООН своим голосованием выбрала на роль непостоянных членов Совета Безопасности пять стран: Эквадор, Японию, Мальту, Мозамбик и Швейцарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Новые страны приступят к работе в составе Совбеза ООН с 1 января 2023 года. Новоизбранные члены заменят Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию.

В Совет Безопасности ООН входят 15 стран – пять постоянных членов и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. Чтобы получить место непостоянного члена СБ, за страну должны проголосовать не менее двух третей Генассамблеи.

Ранее сообщалось, что развязанная Россией война против Украины грозит серьезными последствиями для всего мира. В ООН предупредили об экономическом и социальном хаосе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН