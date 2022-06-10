В Совет Безопасности ООН вошли новые страны: опубликован весь список

Генеральная Ассамблея ООН своим голосованием выбрала на роль непостоянных членов Совета Безопасности пять стран: Эквадор, Японию, Мальту, Мозамбик и Швейцарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

В Совет Безопасности ООН входят 15 стран – пять постоянных членов и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. Чтобы получить место непостоянного члена СБ, за страну должны проголосовать не менее двух третей Генассамблеи.

Новые страны приступят к работе в составе Совбеза ООН с 1 января 2023 года. Новоизбранные члены заменят Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию.

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